الاتحاد يقرر عدم التعاقد مع مهاجم أنيمبا الأسبق ' يحتاج للصبر عليه '

قرر ليونيل بونتس المدير الفني للاتحاد السكندري صرف النظر عن ستيفن وارجو مهاجم أنيمبا السابق وعدم إتمام التعاقد معه.

وكان وارجو قد وصل إلى القاهرة يوم الاثنين الماضي ووقع على عقود لمدة موسمين ونصف وذلك بناء على طلب من بونتس حيث يعاني الاتحاد هجوميا بعد هروب باولو بيريرا، والاستغناء عن لويس سواريز بلاتيني.

ولكن أكد بونتس في تصريحاته لـFilGoal.com أنه قرر صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب النيجيري لضعف مستواه الفني.

وأوضح"وارجو يحتاج الكثير من العمل حتى يستعيد مستواه مرة أخرى".

وأكمل"ونحن في الاتحاد لا نمتلك الوقت الكافي للصبر عليه فنحن نحتاج مهاجم جاهز ليشارك مع الفريق سريعا في المباريات".

وأتم"نحن ننتظر ضم لاعب آخر خلال يومين ولكن لن أعلن عن أي شيء حفاظا على سرية المفاوضات".