أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الاتحاد يقرر عدم التعاقد مع مهاجم أنيمبا الأسبق ' يحتاج للصبر عليه '

Google+ Print
الاتحاد يقرر عدم التعاقد مع مهاجم أنيمبا الأسبق ' يحتاج للصبر عليه ' الاتحاد يقرر عدم التعاقد مع مهاجم أنيمبا الأسبق ' يحتاج للصبر عليه '

قرر ليونيل بونتس المدير الفني للاتحاد السكندري صرف النظر عن ستيفن وارجو مهاجم أنيمبا السابق وعدم إتمام التعاقد معه.

وكان وارجو قد وصل إلى القاهرة يوم الاثنين الماضي ووقع على عقود لمدة موسمين ونصف وذلك بناء على طلب من بونتس حيث يعاني الاتحاد هجوميا بعد هروب باولو بيريرا، والاستغناء عن لويس سواريز بلاتيني.

ولكن أكد بونتس في تصريحاته لـFilGoal.com أنه قرر صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب النيجيري لضعف مستواه الفني.

وأوضح"وارجو يحتاج الكثير من العمل حتى يستعيد مستواه مرة أخرى".

وأكمل"ونحن في الاتحاد لا نمتلك الوقت الكافي للصبر عليه فنحن نحتاج مهاجم جاهز ليشارك مع الفريق سريعا في المباريات".

وأتم"نحن ننتظر ضم لاعب آخر خلال يومين ولكن لن أعلن عن أي شيء حفاظا على سرية المفاوضات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع