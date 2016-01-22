عظيمة يوضح.. كيف لعب زيزو في خطة بيسيرو لزيادة قوة الأهلي

الأهلي لم يغير خطة رغم مشاركة ثنائي هجوم.. هكذا أوضح محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب العام في الجهاز الفني للشياطين الحمر.

هناك حيلة استخدمها عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" لحل مشاكل الأهلي دون تغيير كبير في الخطة يؤدي إلى هزة داخل استقرار الفريق.

كيف؟ يجيب عظيمة في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي الأهلي.

يقول عظيمة: "لم نجر تغييرا في طريقة اللعب. حافظنا على اسلوب 4-2-3-1 الذي استخدمه المدرب السابق".

وتابع "فقط وضعها جون أنطوي داخل التشكيل. هو رأس حربة، لكنه لعب تحت المهاجم الصريح عمرو جمال".

وأضاف "هذا الأمر جعل الكثافة العددية في الهجوم أفضل".

وأتم "وفي الوقت نفسه كانت هناك تعليمات واضحة لأنطوي حتى ينزل إلى وسط الملعب ويتحول لمحطة لعب".

الأهلي فاز بهدف نظيف سجله عبد الله السعيد على الإسماعيلي تحت قيادة زيزو الذي تولى المهمة خلفا لبيسيرو.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل في الدوري المصري.