سقوط عاطلين بحوزتهما 4 آلاف قرص مخدر وضبط هاربين من أحكام بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية من ضبط "أحمد . ج" 27 سنة عاطل مقيم بالعاشر من رمضان – محافظة الشرقية، و"نايل .ا" 32 سنة عاطل مقيم دائرة القسم، بحوزتهما 4000 قرص مخدر ومبلغ 250 جنيهاً، و2 هاتف محمول، أثناء استقلالهما السيارة رقم 5472 مصر قيادة الأول.

وأقر المتهمان بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والمحمول للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارة فى عملية الترويج، وتحرر المحضر جنايات قسم محرم بك وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل برئاسة المقدم وائل الحيوى من ضبط هارب من السجن فى قضية تزوير، وتم ضبط "هشام .م" 35 سنة سائق مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات قسم محرم بك "تزوير" غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، وجار التنفيذ عليه.

كما تمكن الرائد محمد وجدى الضابط بوحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة برج العرب من ضبط "السيد. م" 37 سنة عامل مقيم دائرة قسم محرم بك هارب من سجن أبو زعبل أثناء أحداث يناير 2011م لتنفيذ عقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات فى القضية جنايات قسم شرطة الموسكى بأمن القاهرة "مخدرات"، وجارى اتخاذ إجراءات ترحيله.