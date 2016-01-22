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انفراد| النهار تتعاقد مع «جيهان منصور» على تقديم برنامج «من أمريكا»

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انفراد| النهار تتعاقد مع «جيهان منصور» على تقديم برنامج «من أمريكا» انفراد| النهار تتعاقد مع «جيهان منصور» على تقديم برنامج «من أمريكا»

جيهان منصور

كتبت – إنجي لطفي

قالت الإعلامية جيهان منصور في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA، إن قناة النهار تعاقدت معها علي تقديم برنامج جديد ” من أمريكا” موضحة أنه برنامج أسبوعي خاص بتغطية الانتخابات الأمريكية وتغطية كافة الأحداث بأمريكا وتغطية مجلس الأمن والأمم المتحدة وأخبار الفن وأوسكار وهوليود وأخبار تكنولوجيا والطب والرياضة. والاقتصاد.

وأضافت منصور أن البرنامج يغطي أيضاً كل ما يتعلق بحياة المواطن الأمريكي التحديات والمشاكل، كما يتناول البرنامج حياة الجاليات العربية بأمريكا، حيث يعد البرنامج تجربة جديدة في تغطية الشأن الدولي، كما أنه سيتم بثه عبر الأقمار الصناعية لقناة النهار، وسيقدم من العاصمة واشنطن نظراً لأهمية هذا العام وسخونة الأحداث والمناظرات بحسب وصفها.

وعن كواليس المفاوضات بينها وقناة النهار، أكدت منصور أنه كان هناك اقترح لتقديم برنامج صباحي لكني فضلت تقديم برنامج جديد ومختلف مؤكدة أنها لديها مجال وخبرة دولية سابقة في تغطية الشأن الدولي وخاصة الانتخابات الأمريكية.

وتابعت منصور: أنها عادت إلى بالأمس لحضور حفل انطلاق قنوات النهار الجديدة، فضلاً عن التحضير لبرنامجها الجديد، ومن المقرر أن تعود إلى أمريكا بعد انتهاء الحفل استعدادا للتحضير للبرنامج.

الجدير بالذكر أن جيهان منصور قد عملت في واشنطن من قبل في قناة الحرة، كما عملت كبير مراسلين في مكتب روسيا اليوم بواشنطن وقامت بتغطية الانتخابات الأمريكية عامي 2004 و2008.

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أونا

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