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تشييع جثمان أحد شهداء تفجيرات الهرم فى جنازة عسكرية بالغربية

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تشييع جثمان أحد شهداء تفجيرات الهرم فى جنازة عسكرية بالغربية تشييع جثمان أحد شهداء تفجيرات الهرم فى جنازة عسكرية بالغربية
شيع أهالى مركز بسيون بمحافظة الغربية عقب صلاة الجمعة جثمان الشهيد الرقيب محمد جمعة أحد شهداء تفجيرات منطقة الهرم بمحافظة الجيزة التى قام بها إرهابيين مساء أمس الخميس.

وخرج جموع الأهالى فى مشهد جنائزى مهيب فى جنازة عسكرية مهيبة يتقدمها اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والقيادات الأمنية، وتم رفع الجثمان على سيارة مطافى ولفه بعلم ، وردد المشيعون هتافات:"لا اله الا الله الشهيد حبيب الله"،و"لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله"،"يسقط يسقط الإرهاب"، وتم تشييع جثمان الشهيد لمثواه الأخير بمقابر أسرته.
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