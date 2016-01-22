أوقاف المنيا: تعهد 1700 خطيب بالمكافأة بعدم الانتماء لأى أحزاب أو جماعات

أكد الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أنه التقى عددا من خطباء المكافأة وتم أخذ الإقرارات اللازمة عليهم بعدم انتمائهم لأى أحزاب أو جماعة إرهابية والالتزام بالمنهجية الوسطى، والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأشار "أبو حطب"، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه التقى 1700 خطيب من خطباء المكافأة على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه فى حالة عدم الاستجابة سيتم إلغاء التصريح الخاص بهم وإبعاهم عن الدعوة، وأنه تم غلق جميع الزوايا الصغيرة.

من ناحية أخرى أكد وكيل وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة اليوم تحدثت عن دعوة الأنبياء والرسول إلى الإصلاح فى ضوء القرآن الكريم.

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