دراسة:قلى الخضروات بزيت الزيتون أفضل من سلقها ويحميك من السرطان والسكر

مفاجأة كبيرة كشف عنها مؤخراً فريق من الأطباء بجامعة غرناطة الإسبانية، حيث أشاروا أن قلى الخضروات باستخدام زيت الزيتون قد يكون صحياً أفضل من تناول هذه الأطعمة الصحية مسلوقة.

وكشفت نتائج الدراسة أن قلى الخضروات باستخدام زيت الزيتون عالى الجودة يساهم فى تعزيز مستويات مضادات الأكسدة والمركبات الفينولية داخلها، حيث تنتقل هذه المركبات الصحية المقاومة للأمراض من الزيت إلى الخضروات خلال عملية الطهى.

وأكد الباحثون أن الفينولات ومضادات الأكسدة تساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى وتحد من مخاطر السرطان وكذلك تكافح مرض الضمور البقعى بالعين، ولكنهم لفتوا فى الوقت نفسه أن قلى الخضروات قد يساهم فى زيادة معدلات السعرات الحرارية التى تحتوى عليها، وبالتالى يجب عدم الإسراف فى تناولها.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Food Chemistry."، وكما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.