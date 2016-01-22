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وزير الداخلية وشيخ الأزهر يتقدمان جنازة شهيدي تفجير الهرم

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وزير الداخلية وشيخ الأزهر يتقدمان جنازة شهيدي تفجير الهرم وزير الداخلية وشيخ الأزهر يتقدمان جنازة شهيدي تفجير الهرم

وزير الداخلية

تقدّم السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وضباط القوات المسلحة والشرطة ، مُشيّعي الجنازة العسكرية لشهيدي الواجب (النقيب / عمرو عبدالخالق محمد – أمين الشرطة/شعبان ربيع شعبان ) من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، واللذان استشهدا مساء أمس الخميس، أثناء مشاركتهما في استهداف أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة المريوطية بالجيزة .
> و تم تأدية صلاة الجنازة داخل مسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة .
> .وألقى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة، وتناول خلالها فضل الشهادة ومنزلة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم الوطنى وقدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن وجهودهم المستمره من أجل تحقيق الأمن والآمان لشعب العظيم ومصرنا الغالية .

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