ألونسو: مورينيو وجوارديولا متشابهان أكثر مما يتخيل البعض

أكد تشابي ألونسو لاعب خط وسط بايرن ميونيخ أن مدربه في الفريق البافاري بيب جوارديولا والسابق في ريال مدريد جوزيه مورينيو متشاهبان أكثر مما يتخيل البعض.

وسبق لألونسو أن عمل لثلاث سنوات مع مورينيو حينما كان مدربا لريال مدريد، قبل أن يعمل لموسمين مع جوارديولا في بايرن ميونيخ.

وتحدث لاعب خط الوسط الإسباني لمجلة "جي كيو" قائلا:"مورينيو وجوارديولا قائدان بطبعهما".

وأضاف"هما يعرفان كيف يقنعان الجميع بوجهة نظرهما، بالطبع كل واحد منهم له شخصية مختلفة عن الآخر، لكنهم متشابهان في العديد من الأشياء الأخرى".

وأكمل"على سبيل المثال هما عاطفيان للغاية".

وتابع لاعب ليفربول السابق تصريحاته"هما قادران على إيصال كل خبراتهم الكروية للاعبين، بالإضافة لتهيئتهم نفسيا بشكل رائع".

وأتم"أن تجعل الفريق يقاتل من أجل أمر غاية في الصعوبة، فلا يهم إن كنت رائعا في المران، لو كل اللاعبين ليسوا معك الأمور لن تسير على ما يرام".