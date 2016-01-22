أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ألونسو: مورينيو وجوارديولا متشابهان أكثر مما يتخيل البعض

Google+ Print
ألونسو: مورينيو وجوارديولا متشابهان أكثر مما يتخيل البعض ألونسو: مورينيو وجوارديولا متشابهان أكثر مما يتخيل البعض

أكد تشابي ألونسو لاعب خط وسط بايرن ميونيخ أن مدربه في الفريق البافاري بيب جوارديولا والسابق في ريال مدريد جوزيه مورينيو متشاهبان أكثر مما يتخيل البعض.

وسبق لألونسو أن عمل لثلاث سنوات مع مورينيو حينما كان مدربا لريال مدريد، قبل أن يعمل لموسمين مع جوارديولا في بايرن ميونيخ.

وتحدث لاعب خط الوسط الإسباني لمجلة "جي كيو" قائلا:"مورينيو وجوارديولا قائدان بطبعهما".

وأضاف"هما يعرفان كيف يقنعان الجميع بوجهة نظرهما، بالطبع كل واحد منهم له شخصية مختلفة عن الآخر، لكنهم متشابهان في العديد من الأشياء الأخرى".

وأكمل"على سبيل المثال هما عاطفيان للغاية".

وتابع لاعب ليفربول السابق تصريحاته"هما قادران على إيصال كل خبراتهم الكروية للاعبين، بالإضافة لتهيئتهم نفسيا بشكل رائع".

وأتم"أن تجعل الفريق يقاتل من أجل أمر غاية في الصعوبة، فلا يهم إن كنت رائعا في المران، لو كل اللاعبين ليسوا معك الأمور لن تسير على ما يرام".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع