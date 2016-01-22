صلاح: روما يحتاج للشرارة الأولى وسنهزم يوفنتوس 2-1

يرى المصري محمد صلاح جناح روما الإيطالي أن فريقه فقط يحتاج للشرارة الأولى التي ستعيده للانتصارات من جديد.

روما فشل في تحقيق الانتصارات في المباريات الثلاث الأخيرة له وسيدخل لمواجهة يوفنتوس يوم الأحد.

وقال صلاح في حديثه لصحيفة لا ستامبا "نحن تعهدنا على أن نستهدف الأفضل، ستكون مباراة بدون حسابات لأن الفريقين هدفهما الفوز ولا أتوقع التعادل".

وأضاف "توقعي للمباراة؟ ستكون مثل مباراة الدور الأول سنفوز 2-1، هم فريق قوي.. قوي جدا لكننا أيضا مثلهم".

وأردف "كل ما نحتاجه هو شرارة أولى لتحقيق الفوز وأن نحلم، مازال أمامنا طريقا طويلا فنحن لم نخرج من شيء".