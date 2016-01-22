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صلاح يوضح الفارق بين الدوري الإنجليزي والكالتشيو

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صلاح يوضح الفارق بين الدوري الإنجليزي والكالتشيو صلاح يوضح الفارق بين الدوري الإنجليزي والكالتشيو

وضح المصري محمد صلاح لاعب فريق روما الإيطالي الفارق بين الدوري الإنجليزي والكالتشيو بعد أن لعب في الاثنين.

صلاح كان قد لعب في تشيلسي لمدة عام تقريبا قبل أن ينتقل لصفوف فيورنتينا معارا ثم انتقل لروما بشكل نهائي.

وقال صلاح لصحيفة لا ستامبا "في إيطاليا الأمر يعتمد على الناحية الخططية أكثر يمكنك أن تشعر بذلك.. هو جانب أساسي وأنا أتعلم الكثير".

وأضاف "في إنجلترا لا فقط أنت تلعب من أجل الفوز، لا يوجد هناك فرق ضعيفة تتنازل عن فكرة الهجوم".

وعن انتقاله المثير لفيورنتينا والمشكلة التي صاحبته قال "أعرف الوضع جيدا ولم أفكر به.. لا أريد أن أظهر مغرورا لكنني أعرف كيف سارت الأمور".

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