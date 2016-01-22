الرئيس الصيني ينهي زيارته لمعبد الكرنك بالأقصر

زار الرئيس الصيني شي جين بينج، والوفد المرافق له اليوم الجمعة، معبد الكرنك شمال مدينة الأقصر، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما زار الرئيس الصيني مقابر توت عنخ آمون ورمسيس الخامس والسادس ومعبد حتشبسوت بالبر الغربي.

رافق الرئيس الصيني من الجانب المصري، خلال جولته السياحية، ممدوح الدماطي وزير الآثار، ومحمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من كبار المسئولين.

واستمع الرئيس الصيني، لشرح مفصل من وزير الآثار ممدوح الدماطي حول تاريخ الآثار المصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني، شهدا مساء أمس، حفل افتتاح عام الثقافة المصري الصيني الذي أقيم بمعبد الأقصر بمناسبة مرور 60 عاما علي تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.