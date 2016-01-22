نصائح للتخلّص من رطوبة الحمّام

تواجه بقع العفن الحمّام نتيجة الماء غير الممسوح عن الأرضيات والصنابير.. ما يتسبّب بتكاثر الجراثيم، وينعكس سلباً على صحّة العائلة.

"سيدتي. نت" يقترح على ربة المنزل اتباع الخطوات الآتية، لتفادي رطوبة وتعفن مساحة الحمّام:

1. تخلّصي من الرطوبة، عبر تشغيل مروحة أثناء الاستحمام.

2. أغلقي الستارة البلاستيكية أثناء الاستحمام؛ تفادياً من تسرب الماء إلى أرضية الحمام. واغسلي الستارة مرة كل أسبوعين، من خلال نزعها من حلقاتها ونقعها في وعاء من الماء الدافئ المضاف إليه ملعقة من النشادر، لمدة 3 ساعات، ومن ثم تعليقها لتجفّ.

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3. ضعي مفارش مانعة للانزلاق في أرضية الحمّام، خصوصاً أمام حوض الاستحمام، مع الحرص على تنظيفها وتجفيفها من حين لآخر حتى لا تصدر روائح كريهة!

4. افرشي سجادة في أرضية الحمّام قادرة على امتصاص الماء.

5. أغلقي صنابير الحمّام جيداً، منعاً من تسرّب الماء.