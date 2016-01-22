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بالصور.. بدء احتفالات العيد القومى لمحافظة البحر الأحمر

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بالصور.. بدء احتفالات العيد القومى لمحافظة البحر الأحمر بالصور.. بدء احتفالات العيد القومى لمحافظة البحر الأحمر
وضع منذ قليل محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله واللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر وقائد القطاع العسكرى، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول في النصب التذكارى بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

حضر وضع إكليل الزهور قيادات محافظة البحر الأحمر ومديرية الأمن والقطاع العسكري ومديري المديريات وأعضاء مجلس الشعب، والذى بدأ بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء.

ومن المقرر أن يضع بعد قليل وزير التعليم العالى ورئيس جامعة جنوب الوادى، ومحافظ البحر الأحمر حجر الاساس لفرع الجامعة بالبحر الأحمر.

وتحتفل بمحافظة البحر الأحمر فى 22 من يناير بعيدها القومي تخليدا لذكرى معركة شدوان الباسلة والتى شارك فيها صيادوا البحر الأحمر القوات المسلحة فى صد العدوان الإسرائيلى على الجزيرة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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