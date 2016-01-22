تونس تعلن فرض حظر التجول ليلا فى جميع أنحاء البلاد

أعلنت الحكومة التونسية منذ قليل، فرض حظر التجول ليلا فى كل أنحاء البلاد، لمواجهة أعمال التخريب والعنف، وذلك وفق ما قالت قناة العربية.

كان قد أعلن المكلف بالإعلام والاتصال بالإدارة العامة للحرس الوطنى بتونس خليفة الشيبانى اليوم الجمعة، القبض على 16 شخصا على خلفية أحداث عنف وتخريب وسرقة شهدها حى "التضامن" بولاية "أريانة" مساء أمس الخميس.

وذكرت الإذاعة التونسية أن مدينة "القصرين" تشهد هدوءا نسبيا وكذلك فى بقية المعتمديات التابعة للولاية وسط انتشار أمنى وعسكرى مكثف بعد الاحتجاجات التى تعيش على وقعها المدينة وعدد من جهات الولاية.

- مصدر أمنى تونسى: القبض على 16 شخصا على خلفية الشغب بولاية "أريانة"