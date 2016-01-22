الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطعم في مقديشو

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الارهابي الذي نفذه مسلحون واستهدف مطعما مكتظا بالمدنيين في العاصمة الصومالية مقديشو الليلة الماضية وأدى إلى مقتل واصابة العشرات بينهم نساء وأطفال.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم تضامن الامارات مع الصومال انطلاقا من موقفها الثابت والراسخ بنبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومبرراته والجهة التي تقف وراءه.

وطالبت دولة الإمارات بتضافر جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب وإيجاد حلول جذرية للقضاء على هذه الظاهرة التي تتناقض مع القيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وعبرت الوزارة في ختام بيانها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصومالية وأسر الضحايا .. وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

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