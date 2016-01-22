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زعيم كردى سورى: يجب أن نكون ممثلين فى محادثات جنيف

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زعيم كردى سورى: يجب أن نكون ممثلين فى محادثات جنيف زعيم كردى سورى: يجب أن نكون ممثلين فى محادثات جنيف

>قال زعيم كردى سورى اليوم الجمعة إنه لا بد من تمثيل الأكراد فى محادثات السلام المقررة فى جنيف وإلا باءت بالفشل وأضاف أن إحدى جماعات المعارضة المعنية وهى جيش الإسلام لها نفس فكر تنظيم القاعدة وداعش.

وقال صالح مسلم الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطى الكردستانى لرويترز "إذا كانت هناك أطراف مؤثرة فى هذه القضية السورية لن تجلس على الطاولة فسيتكرر ما حدث فى جنيف 2" فى إشارة إلى مفاوضات فاشلة عقدت عام 2014.

وأضاف "ستفشل المفاوضات وسنفشل فى التوصل لحل سياسى لذا فإننا حريصون على أن يجلس الجميع على الطاولة، وقال مسلم إن جماعة جيش الإسلام -وهى واحدة من الجماعات المشاركة فى ائتلاف المعارضة المدعوم من - لا تختلف عن جماعات إسلامية متشددة أخرى، وتابع "عقليتها هى نفس عقلية جبهة النصرة وداعش. من الواضح أنها تريد إقامة دولة."

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مصر 365

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