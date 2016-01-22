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مصدر أمنى عراقى: ميليشيات تختطف سبعة مواطنين غرب سامراء

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مصدر أمنى عراقى: ميليشيات تختطف سبعة مواطنين غرب سامراء مصدر أمنى عراقى: ميليشيات تختطف سبعة مواطنين غرب سامراء

>أعلن مصدر امنى بمحافظة صلاح الدين اليوم الجمعة تسجيل اختطاف سبعة مواطنين فى سامراء110 كيلومترات شمال بغداد بهدف الحصول على فدية مالية.

وقال المصدر، الذى لم يتم تسميته، إن "ميليشيات وافدة اختطفت ستة مواطنين غربى سامراء وبعد مساومة ذويهم تم الافراج عن احدهم بعد دفع فدية مالية كبيرة واطلق سراح اخر بفدية ايضا ومازال اربعة اخرين محتجزين وتجرى الآن مساومة للإفراج عنهم".

كما اختطفت هذه العناصر مواطنا اخر من مطعم يمتلكه بمنطقة القلعة غرب سامراء بعد مصادرة مبالغ نقدية وهواتف العاملين فى المطعم.

وشهدت مدينة سامراء أيضا دخول هذه العناصر الى محال الهواتف النقالة وسرقة الاجهزة الحديثة ذات الاسعار العالية كما جرى فى حى الجبيرية الثانية وحى القادسية والعرموشية وهنالك تخوف من قبل اصحاب المحال التجارية من تكرار هذه الحالات وما فيه من تهديد لحياتهم وأرزاقهم.

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مصر 365