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المعارضة السورية تستبعد محادثات غير مباشرة قبل إظهار حسن النوايا

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المعارضة السورية تستبعد محادثات غير مباشرة قبل إظهار حسن النوايا المعارضة السورية تستبعد محادثات غير مباشرة قبل إظهار حسن النوايا

>استبعد مسؤول كبير بالمعارضة السورية اليوم الجمعة إجراء محادثات سلام حتى لو كانت غير مباشرة مع قبل وقف الضربات الجوية الروسية ورفع الحصار الحكومى للمناطق المأهولة.

وقال جورج صبرة نائب رئيس وفد المعارضة التفاوضى إن من المقرر أن يبحث المجلس الذى يمثله الجهود الدبلوماسية مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى غدا السبت.

وأكد كيرى أمس الخميس أن المحادثات ستعقد فى جنيف الأسبوع القادم لكنه قال إنها لن تكون مباشرة. وتقول الحكومة السورية المدعومة من روسيا إنها مستعدة للمشاركة.

وقال صبرة لرويترز عن شكل المحادثات "اى شكل من الاشكال. نحن لا يهمنا شكل المفاوضات لكن يجب ان تهيء الظروف والمناخات المناسبة للمفاوضات."

ولدى سؤاله عما إذا كانت المعارضة لن تحضر المفاوضات حتى لو كانت غير مباشرة أجاب "نعم".

ومضى يقول عبر الهاتف "حتى الان لم تزل العقبات امام انعقاد المؤتمر التى هي.. يجب وقف قصف المدنيين من قبل الطيران الروسى ويجب فك الحصار عن المناطق المحاصرة."
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