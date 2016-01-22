اليوم | رئيسة تحرير مجلة «نور» للطفل تتحدث عن دعم الأزهر للمجلة مع «أسامة كمال»

يستضيف الإعلامي أسامة كمال، اليوم الجمعة، الدكتورة نهى عباس رئيسة التحرير التنفيذي لمجلة «نور»، والفنان فواز المستشار الفني للمجلة، في برنامجه القاهرة 360 علي قناة القاهرة والناس.

وتكشف دكتورة نهى، خلال اللقاء، عن أسباب إطلاق مجلة «نور»، التي تصدر تحت إشراف الأزهر ودعم دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والهدف من إطلاق المجلة، وكيفية غرس قيم الانتماء للوطن في نفوسهم، بالإضافة إلى ملء الفراغ الثقافي، وتعزيز المنهج العلمي لديهم ،وتشجيع مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

المجلة تقدم العديد من الحكايات والقصص المصورة (comics)، التي تلاءم نفسية الطفل المصري، وتدعم هويته وانتماءه.

وكان الإمام الأكبر قد أعرب عن سعادته بتدشين مجلة «نور»، مؤكدًا أن هذه المجلة ضرورة بالنسبة لأطفالنا؛ لتميزها عن مثيلاتها التي تقدم نماذج غربية لا تعبر عن هوية الطفل المصري ولا عن حضاراتنا ولا قيمنا ولا تقاليدنا، فهي ليست كالمجلات التي تحتوي على معلومات وأفكار صنعت في ثقافات مختلفة، مضيفًا أن المجلة درست احتياجات أطفالنا ولذلك جاءت معبرة عما يتلاءم ويتناغم مع واقعنا من ترسيخ قيم الوطنية والثقافة العامة والتربية الدينية.