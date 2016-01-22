إغلاق شوارع الأقصر لتأمين زيارة الرئيس الصيني لمعبد الكرنك

أغلقت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر، الجمعة، شارعي كورنيش النيل، ومعبد الكرنك؛ لتأمين زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، والوفد المرافق له للمعبد.

وشهدت محافظة الأقصر، إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني للمواقع الأثرية بالبرين الغربي والشرقي .

وأخلت أجهزة الأمن، الشوراع القريبة من المواقع الأثرية التي سيزورها الرئيس الصيني من المارة والسيارات.

وتضمنت الإجراءات تكثيف التواجد الأمني ودوريات شرطية في مختلف شوارع المدينة، ووسعت قوات الشرطة دائرة الاشتباه بين القادمين والمغادرين للمحافظة، كما أخضعت القوات مداخل ومخارج المدينة لإجراءات أمنية غير مسبوقة.

واستعانت مديرية أمن الأقصر بقوات من محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر لتأمين الزيارة التاريخية للرئيس الصيني.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني، شهدا مساء أمس، حفل افتتاح عام الثقافة المصري الصيني الذي أقيم بمعبد الأقصر الفرعوني بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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