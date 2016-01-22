شاهد.. بعدما أبهرت حكام The Voice Kids.. الطفلة «نور» تغني لأم كلثوم والجاسمي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفلة التونسية نور قمر صاحبة الـ12 ربيعًا والتي شاركت الأسبوع الماضي في برنامج اكتشاف المواهب The Voice Kids وانضمت إلى فريق كاظم الساهر، بعدما حازت على إعجاب حكام البرنامج الثالث “كاظم، نانسي، تامر” بعدما أبهرتهم بغناء أغنية “برضاك” لكوكب الشرق أم كلثوم.

" frameborder="0">

ويظهر الفيديو “نور” في استوديو “الجوهرة أف أم” بتونس وهي تشدو بعدد من الأغنيات منها “فقدك” لحسين الجاسمي” و”ودارت الأيام” و”انت عمري” لأم كلثوم”، وأبرعت الصغيرة في الغناء بامكانيات صوتية أكبر من سنها الصغيرة.