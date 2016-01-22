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قصر فيلم Four Weddings And A Funeral الإنجليزي للبيع

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الجمعة 22-01-2016 18:37

على الرغم من صدور فيلم "4 أفراح ودفن" Four Weddings And A Funeral للمخرج مايك نويل في سنة 1994، بيد أنّه يُستذكر بين الفينة والأخرى لمشاهده الطريفة، خصوصاً أن أبطاله، وعلى رأسهم هيو غرانت Hugh Grant وآندي ماك داول Andie MacDowell، مشهورون في المنطقة العربية.
اليوم، يعرض القصر الفخم الذي شكّل مكان تصوير عدد من مشاهد الفيلم الرومانسي الكوميدي والكائن في ريف "لندن" للبيع مقابل 6.44 مليون دولار أمريكي. كان القصر شهد على الزفاف الأول في الفيلم، حيث التقى تشارلز (غرانت) بزوجته المستقبلية كاري (ماك داول)، قبل أن تتعثر مجريات علاقتهما. وهو يتمركز في مقاطعة "هيرتفوردشاير" جنوب إنجلترا، ويعود تاريخه إلى العصر الجورجي.

صور: "ديكورات" كلاسيكية في صالونات النجوم
تظهر الواجهة الجورجية البيضاء للقصر في الفيلم، لدى مرور الضيوف الأثرياء بعد الصلاة في الصرح الديني. وكان منتجو الفيلم يبحثون عن مواقع سياحية مناسبة لتصوير مشاهد رئيسة في الفيلم، واستقروا أخيراً على استخدام سبع غرف نوم كبيرة في القصر المذكور، بعد اكتشاف موقعه المطل على "تشس فالي" الخلاب.
يضمّ القصر قاعات استقبال ومكتبة وغرفة رسم وغرفة فسيحة تتضمّن طاولة "بلياردو" وغرفة سينما، مع قبو منفصل، وحمّام سباحة داخلي وملعب كرة مضرب (تنس)، واسطبلاً.

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