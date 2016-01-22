النابي لـ في الجول: الإسماعيلي يعاني من 4 أزمات ..والقادم سيكون أسهل

أعرب نصر الدين النابي المدير الفني للإسماعيلي عن تفاؤله بتحسن نتائج الدراويش خلال الفترة المقبلة بعدما وضع يده على جميع الأزمات التي يعاني منها الفريق.

وكان النابي تولى مسؤولية الإدارة الفنية للدراويش خلفا لأحمد حسام "ميدو" المدير الفني الحالي للزمالك.

وقاد المدرب التونسي الإسماعيلي في ثلاث مباريات خسر مرتين وتعادل في لقاء واحد فقط.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بعد خوضه لـ13 مباراة.

وتحدث النابي لـFilGoal.com قائلا:"متفائل بقدرة الفريق على تجاوز الأزمات التي يمر بها".

وأكمل"الإسماعيلي يعاني من نقص العناصر الهجومية، وعدم القدرة على الاستحواذ على الكرة مع فقدانها بشكل سريع للغاية".

وأردف"هذا الأمر يشكل خطورة على مرمانا في النهاية، بالإضافة لوجود أداء فردي غير مجدي من بعض اللاعبين".

وشدد المدير الفني السابق لليوبار الكونجولي على عشقه للتحدي معربا في الوقت ذاته عن ثقته الكبيرة في تحقيق نتائج إيجابية مع الإسماعيلي.

وتابع"في كل الأندية التي عملت بها خرجت مرفوع الرأس، وهذا ما أتوقع فعله مع الإسماعيلي أيضا".

وأكمل"طالبت اللاعبين بالقتال خلال المباريات المقبلة لتحسين النتائج، وهدفي حاليا هو التواجد في المربع الذهبي للدوري".

وأتم"قابلنا الفرق التي تتقدم علينا في الترتيب أو التي تتساوى معنا في عدد النقاط، لذا فالمباريات المقبلة لن تكون أصعب من تلك التي خضناها".

ويواصل الإسماعيلي تدريباته يوم الجمعة استعدادا لملاقاة وادي دجلة يوم الأحد المقبل في إطار الجولة 16 من الدوري.