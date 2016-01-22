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إيفونا يواصل التأهيل استعدادا لإنبي والزمالك

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إيفونا يواصل التأهيل استعدادا لإنبي والزمالك إيفونا يواصل التأهيل استعدادا لإنبي والزمالك

واصل ماليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي برنامجه التأهيلي الذي يخضع له حاليا للعلاج من الإصابة التي يعاني منها وجعلته يغيب عن مباراتي فريقه الأخيرتين.

ويعاني إيفونا من تمزق في العضلة الخلفية مما حرمه من المشاركة في مباراة الداخلية ولن يلحق بمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل.

وغاب المهاجم الجابوني عن المشاركة في مباراة الداخلية والإسماعيلي، ولن يستطيع المشاركة في لقاء الاتحاد السكندري.

ويقوم الجهاز الطبي للأهلي بتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل حتى يستطيع اللحاق بلقاء إنبي في الثالث من شهر فبراير المقبل، والتي تأتي قبل ستة أيام من مواجهة الزمالك.

ويلاقي الأهلي منافسه الاتحاد السكندري يوم السبت بملعب الإسكندرية في إطار الجولة 16 من الدوري المصري.

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