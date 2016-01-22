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مايوكا يخوض مرانه الأول مع الزمالك

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مايوكا يخوض مرانه الأول مع الزمالك مايوكا يخوض مرانه الأول مع الزمالك

خاض المهاجم الزامبي والوافد الجديد على صفوف الزمالك إيمانويل مايوكا مرانه الأول مع الفريق يوم الجمعة استعدادا للقاء سموحة.

وتعاقد الزمالك مع مايوكا لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم قادما من ميتز الفرنسي.

وخاض الزمالك مرانه صباح يوم الجمعة استعداد لملاقاة سموحة يوم الأحد المقبل في إطار الجولة 16 من الدوري المصري.

وأكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك في وقت سابق أن مايوكا قد يشارك في لقاء سموحة إذا ما كان لائقا فنيا وبدنيا.

في الوقت ذاته طلب عقد ميدو جلسة مع لاعبي الفريق قبل بداية المران طالبهم خلالها بضرورة الانتصار على سموحة لمواصلة تصدر الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول اترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة إثر خوضه 13 مباراة حتى الآن.

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