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باحثون فى جامعة نيس يتوصلون إلى بروتين يكافح الخلايا السرطانية

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باحثون فى جامعة نيس يتوصلون إلى بروتين يكافح الخلايا السرطانية باحثون فى جامعة نيس يتوصلون إلى بروتين يكافح الخلايا السرطانية
أعلنت جامعة نيس الفرنسية، أن فريقا من الباحثين فى مجال الطب بقيادة العالم أوليفيه سوريانى، توصلوا فى الفترة الأخيرة إلى نوع جديد من البروتينات الذى يعمل على محاربة مرض السرطان ويعمل على الحد من انتشار ونمو الخلايا السرطانية، كما لديه القدرة على تفتيت بعض الخلايا ولكن بشكل قليل للغاية، ولكنه بشكل عام خطوة جديدة فى مجال مكافحة السرطان.

ووفقا لموقع "20 مينيت" الفرنسى، أن فريق البحث التابع لجامعة نيس يضم باحثين من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وتمكنوا من التوصل لعلاقة هذا البروتين مع الخلايا المصابة بالورم، والأنسجة التى لا ترى بالعين المجردة، وكيفية عمله على الحد من نمو الخلايا، وأن من أكثر الأمراض السرطانية التى تستفيد من هذا الاكتشاف هو "سرطان الدم والقولون والمستقيم".

وقال الموقع الفرنسى، إن الجامعة أكدت أن العلماء والباحثين مازالوا يجرون الاختبارات على تجربتهم الجديدة قبل الإفراج عنه، وأنهم يلتزمون المعامل منذ عدة أشهر للتوصل إلى حل جديد لمواجهة السرطان.


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