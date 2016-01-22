شركة روسية: استئناف الرحلات السياحية بين موسكو والقاهرة مارس المقبل

قال رئيس شركة السياحة الروسية، ورئيس الرابطة الوطنية الروسية للتنمية السياحية كارين جونتشاروف، أنه يوجد توقعات متفائلة حول استئناف الرحلات السياحية بين مصر وروسيا، خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجارى.

وأضاف رئيس الشركة الروسية، وفقاً لوسائل الإعلام الروسية، أن هناك فرصة لعودة الرحلات مع مصر، أما بالنسبة لتركيا لن تعود الرحلات معها، حيث ذكر وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف فى وقت سابق أن الحركة الجوية مع مصر يمكن أن يتم استئنافها فى عام 2016.

وذكرت وسائل الإعلام أيضا، أن الخبراء الروس خلال الشهر المقبل، سيعملون على اختبار الإجراءات الأمنية في مطارات مصر، واستخلاص النتائج حول إمكانية استئناف الرحلات الجوية.

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