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الرئيس الصيني ينهي جولته بالبر الغربي ويتجه لمعبد الكرنك

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الرئيس الصيني ينهي جولته بالبر الغربي ويتجه لمعبد الكرنك الرئيس الصيني ينهي جولته بالبر الغربي ويتجه لمعبد الكرنك

الرئيس الصيني شي جين بينج

أنهى الرئيس الصيني “شى جين بينج”، منذ قليل، صباح اليوم الجمعة، جولته بمنطقة آثار البر الغربى، عقب زيارة مقابر (رمسيس الخامس ورمسيس السادس وتوت عنخ آمون ونفرتارى ومعبد حتشبسوت)، متوجهاً لمعبد الكرنك.

رافق الرئيس الصيني في جولته بمعالم الأقصر الأثرية قيادات الصينية ورجال الأمن المصري، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الذي يقوم بأعمال الإرشاد للرئيس في جولته.

تأتي تلك الزيارات التاريخية للرئيس الصيني لمعالم الأقصر الأثرية التاريخية، فى إطار زيارته للأقصر عقب افتتاح العام الثقافى المصرى – الصينى 2016، من داخل معبد الأقصر أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

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