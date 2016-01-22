مدرب النني في الناشئين لـ في الجول: انتقل لبازل بسبب ' الغيرة ' .. وخطوة أرسنال تأخرت كثيرا

كشف محمد عبد العزيز "زيزو" مدرب محمد النني في ناشئين المقاولون العرب عن السبب الذي جعل النجم الدولي يغير رأيه فيما يخص الاحتراف في الخارج.

ويرى زيزو أن انتقال النني إلى أرسنال تأخر كثيرا بسبب المردود الرائع الذي ظهر به مع بازل منذ رحيله عن ذئاب الجبل.

FilGoal.com تواصل مع مدرب النني السابق ليسأله عن مقومات نجاح اللاعب التي أهلته لارتداء قميص المدفعجية واللعب في واحد من أقوى دوريات العالم.

يقول زيزو:"دربته عندما كان في الـ15 من عمره عندما جاء إلى المقاولون عام 2007، وكنت في الفريق الأول مع محمد رضوان عام 2001 حين تم تصعيده".

"رضوان طور من أداؤه كثيرا، كان يعوض ضعف بنيانه بالحماس والقوة والروح القتالية العالية، لم يكن يحب الخسارة مطلقا وكان ملتزما لأقصى درجة، وفي نفس الوقت لم يكن يفكر أبدا في الاحتراف".

"ميزته الأساسية كانت دقة التسديد واللعب من لمسة واحدة، بدأ يفكر في الاحتراف بعد رحيل محمد صلاح إلى بازل، شعر بالغيرة وطلب من رئيس النادي تسهيل إجراءات رحيله وهو ما لباه المهندس شريف حبيب".

"كان يتلقى الكثير من البطاقات لكن مع بازل استطاع التحسن، انتقاله لأرسنال تأخر من وجهة نظري".

"مستحيل أن يأتي أرسين فينجر بلاعب عادي أو متوسط المستوى والنني مازال يملك الكثير ليقدمه فهو يطمح للوصول إلى فريق أكبر من المدفعجية".

"لم يتقبل الخسارة أبدا، حتى في اللقاءات الودية، أتذكر شجاره مع باسم علي في التقسيمات الودية التي كانت تؤدي به أحيانا للبكاء بسبب الهزيمة".

"ملتزم في الصلاة، عندما كنت أمر على اللاعبين في المعسكرات كنت أجده مواظبا على قراءة القرآن، هو وصلاح".