ليكيب: أتليتكو مدريد يتفاوض لشراء نادي لانس الفرنسي

(إفي): كشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليوم الجمعة أن نادي أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم يتفاوض منذ أسابيع على شراء حصة الأغلبية للثري الآذري حفيظ مامادوف في نادي لانس الفرنسي لكرة القدم، الذي يعاني من صعوبات مالية كبيرة تسببت في هبوطه إلى الدرجة الثانية.

وأكد مسئول من أتليتكو للصحيفة أن المفاوضات جارية منذ فترة، وأنها "ملف معقد للغاية".

وأشارت (ليكيب) إلى وجود عرض شفهي لشراء 99.9% من الأسهم التي يملكها مامادوف.

وتنص الخطط -التي يجب أن تحرر كتابة وتحظى بموافقة رئيس النادي جيرفيه مارتيل- على أن يقدم لانس خلال الفترة من 25 إلى 29 من الشهر الجاري عرض النادي الإسباني إلى الإدارة الوطنية للرقابة الإدارية في كرة القدم الفرنسية.

ويبلغ العجز المالي السنوي للانس عشرة ملايين يورو، وعليه التزامات مالية مستحقة بنهاية الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة الرياضية الفرنسية إلى وجود ضغوط على مامادوف من أجل التخلص من أسهمه في النادي الفرنسي، خاصة بعد سحب البنك المركزي في أذربيجان يوم الاثنين الماضي رخصة مصرف (بنك أوف أذربيجان)، الهيئة المالية التي يشغل فيها منصب رئيس مجلس الرقابة.

ويحتل لانس المركز السادس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد مرور 21 مباراة.

وكان النادي قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية في مايو الماضي، وقبلت وقتها الإدارة الوطنية للرقابة الإدارية خوضه للمباريات بعد تقديمه موازنة بقيمة 15 مليون يورو، وحصوله على دعم حكومة إقليم نور با دو كاليه، حيث توجد مدينة لانس.