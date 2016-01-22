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الاستيلاء على طائرة تجسس تابعة لحزب العمال الكردستاني

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الاستيلاء على طائرة تجسس تابعة لحزب العمال الكردستاني الاستيلاء على طائرة تجسس تابعة لحزب العمال الكردستاني

أرشيفية

استولت قوات الأمن التركية على طائرة بدون طيار في مستودع تابع لمنظمة حزب العمال الكردستاني في بلدة “سيلوبي” ويعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمتها كمساعدة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، ومنه انتقلت إلى أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني.

وذكرت محطة “خبر تورك” الفضائية اليوم الجمعة أن الطائرة تمتلك قدرة التحليق بالجو لمدة ساعتين بدون طيار وتصل سرعتها إلى 83 كيلومترا في الساعة وتبلغ قيمتها 250 ألف دولار، كما أنها لديها كاميرات تعمل بالآشعة تحت الحمراء.

وتمكنت قوات الأمن التركية من الاستيلاء على الطائرة بدون طيار مع ضبط كمية كبيرة من المواد المستخدمة في صنع المتفجرات، وراجمات صواريخ، وأقنعة واقية من الغازات، وأنواع مختلفة من الذخيرة في مستودع تابع للمنظمة، التي تصفها التركية ب “الإرهابية”، في بلدة “سيلوبي” التابعة لمحافظة “شرناق” ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرقي تركيا.

وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني بعد أن أعلنت الأخيرة في 11 يوليو الماضي عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه، والذي أعلن عن سريانه في عام 2013، بدعوة من قائد المنظمة السجين، عبد الله أوجلان، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة في شمالي العراق.

وتدرج كل من والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، وقد تشكلت في عام 1978 على أسس عرقية تتبع الفكر الماركسي – اللينيني، وبدأت منذ عام 1984 شن عمليات تستهدف قوات الأمن التركية والمواطنين الأتراك.

أ ش أ

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