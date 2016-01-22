بعد حادثة طالبة جامعة القاهرة .. وفاة تلميذ أثناء الامتحان بالمغرب

يبدو أن حالة طالبة جامعة القاهرة التي توفيت خلال لجنة الامتحان، ليست فريدة من نوعها، فيعد ان توفيت “ميادة” بأيام قليلة، يلحق بها طفل مغربي في عمر الـ 14 عامًا.

ولفظ التلميذ أنفاسه، صباح الأربعاء، خلال امتحانات المستوى الثالثة إعدادي داخل مؤسسة تعليمية بمدينة بمراكش.

وتوفي الطالب داخل حجرة الدراسة، بينما كان يجتاز الامتحان الموحد بمؤسسة شاعر الحمراء، حيث أصيب بسكتة قلبية مفاجئة جعلته يلفظ أنفاسه الأخيرة فوق ورقة الامتحانات.

ويسكن التلميذ بمنطقة الداوديات، وكان منهمكا في الإجابة عن أسئلة الامتحان الخاص بمادة اللغة العربية، لكن طأطأة رأسه فوق ورقة أسئلة الامتحان جعلت بعض الأساتذة المكلفين بحراسة تلك الحجرة الدراسية يسارعون إلى المقعد لمعرفة أسباب توقفه عن الإجابة، لكن الصدمة كانت مؤلمة عندما اكتشف الأساتذة والتلاميذ أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

ودخل التلاميذ والتلميذات والأساتذة في نوبة بكاء شديد جراء المشهد الرهيب، قبل أن تسود حالة استنفار داخل المؤسسة، حيث حضر مديرها وبعض الأساتذة والإداريين ليقفوا على هول المشهد، ثم ربط الاتصال بالمصالح الأمنية، قبل أن يتصلوا بأسرة الضحية.