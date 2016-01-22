ضبط مسجل صادر ضده أحكام بالإعدام والمؤبد بعد مطاردة مع الشرطة بميت غمر

تمكنت قوات الأمن وضباط مباحث مركز ميت غمر، من إلقاء القبض على مسجل خطر هارب صادر ضده 3 أحكام بالإعدام، بعد مطاردة مثيرة معه ومحاولة سرقة بالإكراه على طريق القاهرة المنصورة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بضبط خالد جمال مسجل خطر ومقيم بقرية ميت أبو خالد التابعة لمركز ميت غمر، وصادر ضده حكم بالإعدام والمؤبد فى قضايا سرقة بالإكراه وقتل عمد وسطو مسلح، ومطلوب فى العديد من القضايا.

بعد مطاردة المتهم داخل الأراضى الزراعية أثناء اختبائه، أصيب بطلق نارى فى القدم حال محاولة الهرب، وتم نقله فورا على مستشفي ميت غمر المركزى، وتم تعيين الحراسة اللازمة عليها، يذكر أن المتهم يضم تشكيل عصابى خطير ومتورط فى العديد من القضايا.

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