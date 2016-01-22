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مباحث الإسكندرية تضبط عددا من تجار المواد المخدرة قبل ترويجها

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مباحث الإسكندرية تضبط عددا من تجار المواد المخدرة قبل ترويجها مباحث الإسكندرية تضبط عددا من تجار المواد المخدرة قبل ترويجها
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى ضبط عدد من تجار المواد المخدرة بالمحافظة، قبل محاولة توزيعها على عملائهم.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك من ضبط "حامد .ك" 42 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 8 لفافات لمخدر الأفيون "تزن 16 جرام تقريباً " و40 جنيهاً وهاتف محمول.

وأقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

ونجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه فى ضبط "علاء. م" 36 سنة عاطل مقيم دائرة القسم مسجل شقى خطر تحت فرض سيطرة السابق اتهامه فى 8 قضايا "مخدرات - سلاح بدون ترخيص" منها القضية جنايات قسم شرطة ثان الرمل "مخدرات" بحوزته 700 قرص مخدر و350 جنيهاً وهاتف محمول.

وأقر المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر جنايات قسم أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط "سامح .ع" – 45 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الرمل بحوزته طربه لمخدر الحشيش " تزن حوالى 250 جراما " و7 أقراص مخدرة و110 جنيهات- و500 ورقة مالية فئة المائتين جنيه "مزورة" وهاتف محمول أثناء قيادته السيارة رقم ب ى ر 4159 أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وأقرالمتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والأوراق المالية المزورة بقصد ترويجها واستخدامها فى شراء المواد المخدرة ، واستخدامه السيارة فى عملية الترويج، تم تحرير المحضر جنايات قسم أول العامرية، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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