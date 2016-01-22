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وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية للسجناء بمناسبة عيد الشرطة وذكرى الثورة

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وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية للسجناء بمناسبة عيد الشرطة وذكرى الثورة وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية للسجناء بمناسبة عيد الشرطة وذكرى الثورة
قرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية اعتباراً من يوم الثلاثاء 26 يناير حتى يوم الخميس الموافق 25 فبراير، على أن لا تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.
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