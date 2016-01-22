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أسف ياريس تهاجم الثورة فى الذكرى الخامسة بفيديو "يوم حرق وسلب وتدمير مصر"

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أسف ياريس تهاجم الثورة فى الذكرى الخامسة بفيديو "يوم حرق وسلب وتدمير مصر" أسف ياريس تهاجم الثورة فى الذكرى الخامسة بفيديو "يوم حرق وسلب وتدمير مصر"
نشرت صفحة "أنا أسف يا ريس" كبرى الصفحات المؤيدة للرئيس الأسبق حسنى مبارك، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وثائقى لبعض الأحداث التى وقعت خلال ثورة 25 يناير، التى وصفوها بأنها ذكرى "الفزع" قائلين إنه فيديو وثائقى لذكرى يوم "حرق وسلب وتدمير " أثناء الثورة على حد قولهم.

وجاء فى الفيديو لقطة للمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى فى مناوشات مع قوات الأمن المركزى فى ظل محاولاته لدخول ميدان التحرير، كما رصدوا مشاركة عبد المنعم أبو الفتوح، ومصطفى بكرى وهو يقود أحدى المسيرات، كما أدرجوا ضمن الفيديو لقطة للناشط أحمد دومة فى أحد اللقاءات التليفزيونية ينفى سلمية ثورة 25 يناير.

فيما رصدوا فى الفيديو الاعتداءات على سيارات الشرطة وتدميرها وحرقها، واقتحام السجون، ونهب وسلب المولات التجارية، فيما أوردوا لقطات لاعتلاء عناصر الإخوان أسطح العمارات لاستهداف المتظاهرين.

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مصر 365

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