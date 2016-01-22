«التموين»: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أوائل مايو القادم

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أوائل مايو القادم، موضحا أن المناقصة الأخيرة التي تم التعاقد عليها بلغت 235 ألف طن قمح روسي وفرنسي وروماني، وشاركت فيها شركات محلية وعالمية بمتوسط سعر 189 دولارا و17 سنتا لكل طن ، على أن يبدأ التوريد من 20 من فبراير المقبل ولمدة 10 أيام.

وأوضح وزير التموين – في بيان اليوم /الجمعة/ – أن تعاقدات هيئة السلع التموينية على الأقماح ستوفر الدقيق لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين من خلال 26 ألف مخبز بلدي مدعم على مستوى الجمهورية، كما ستوفر الأقماح المستوردة التي يحتاجها القطاع الخاص من مطاحن ومصانع بأقل تكلفة لطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة .

وقال إن هيئة السلع التموينية تقوم باستيراد الأقماح من خلال البورصات العالمية السلعية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٠١ لسنة ٢٠٠٥ والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة “الكودكس” الدولية رقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٥ ومواصفة الأيزو العالمية رقم ٧٩٧٠ لسنة٢٠٠٠، وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها، حيث يتم الإستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها ويتم إرساء المناقصة علي العروض الأكثر جودة والأقل سعرا.

وأضاف أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها عقب وصولها للموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارات وأجهزة معنية .