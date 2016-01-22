الحكم على أحد أقارب الرئيس السورى بالسجن 20 عاما بتهمة القتل

>أصدرت محكمة سورية حكما بالسجن لمدة عشرين عاما على سليمان الاسد، أحد أقرباء الرئيس السورى بشار الاسد، بتهمة قتل عقيد فى الجيش فى مدينة اللاذقية فى غرب البلاد، بحسب ما افاد مصدر أمنى الجمعة.

وقال المصدر الامنى لوكالة فرانس برس "اصدرت محكمة فى اللاذقية الخميس حكما بالسجن 20 عاما على سليمان الاسد بتهمة قتل العقيد حسان الشيخ".

واقدم الاسد فى السادس من اغسطس الماضى على قتل العقيد فى القوات الجوية حسان الشيخ بسبب خلاف على افضلية المرور فى مدينة اللاذقية ذات الغالبية العلوية على الساحل السوري.

وروى شقيق الفقيد الذى كان برفقته اثناء وقوع الحادث ان سليمان الاسد قتل شقيقه لانه لم يفسح المجال امام سيارته للمرور بسبب زحمة على الطريق.

وافاد المرصد السورى لحقوق الانسان وقتها ان الاسد "ترجل من سيارته واطلق النار على الشيخ من رشاش كان بحوزته، وسليمان الاسد هو ابن هلال الاسد، ابن عم الرئيس السورى وقائد قوات الدفاع الوطنى الذى قتل فى مارس 2014 فى المعارك ضد الفصائل المعارضة فى ريف اللاذقية، وساد الاستياء والتوتر فى مدينة اللاذقية وريفها على خلفية الحادث. ونظم الاهالى تجمعات احتجاجية وطالبوا بتوقيف سليمان الاسد.