' نيمار لم يجتمع بمسؤولي ريال مدريد '

نفى والد نيمار لاعب برشلونة صحة التقارير التي أشارت إلى أن نجله قام بالاجتماع بمسؤولي ريال مدريد من أجل الانتقال للفريق خلال الصيف المقبل.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد ذكرت أن نيمار اجتمع بمسؤولي الفريق الملكي أثناء التواجد في سويسرا لحضور حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في شهر يناير الجاري.

وتحدث والد نيمار لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا:"نعم كنا نقيم في فندق واحد يجمع بين مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة".

وشدد"لكن لم يكن هناك أي اجتماع بمسؤولي ريال مدريد مطلقا".

وأكد والد نيمار أنه هو الوحيد الموكل له التفاوض بشأن مستقبل نجله وأنه لا يمتلك أي وكيل أعمال غيره.

وأتم"لدينا تعاقد مع برشلونة حتى عام 2019 ونيمار سعيد هنا وسوف نقوم بتجديد التعاقد مع نهاية الموسم الجاري".