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الإسكان توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء مدينة «ديزني لاند» المصرية

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الإسكان توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء مدينة «ديزني لاند» المصرية الإسكان توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء مدينة «ديزني لاند» المصرية

وقّع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة “mcc” الصينية، مذكرة تفاهم، تتولى من خلالها الشركة الصينية أعمال تصميم وتمويل وتنفيذ المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الإسكان  إن “الشركة الصينية هى إحدى أكبر شركات المقاولات، ولها خبرة كبيرة فى مختلف المشروعات، مشيرا إلى أن المدينة الترفيهية من المخطط إنشائها على مساحة 600 فدان، وستكون على أعلى مستوى من التنفيذ، وتضاهى مدينة “ديزنى لاند” العالمية.

وأشار إلى أن مسئولى الشركة الصينية عرضوا أيضا الشراكة فى أعمال الصيانة والإدارة، بعد الانتهاء من التنفيذ، الذى سيستغرق عامين ونصف العام، أو 3 أعوام، كما أكدوا استعدادهم لتنفيذ أعمال أخرى، مثل محطات المياه والصرف الصحى، وجميع أعمال الكهرباء.

 

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