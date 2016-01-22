وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع السجناء بمناسبة عيدي الشرطة

قرر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية إعتباراً من (يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري حتى يوم الخميس الموافق 25 فبراير المقبل) بمناسبة الاحتفال بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير، على أن لا تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء.

وقالت وزارة الداخلية، في بيام لها اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي بمناسبة الاحتفال بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهاتين المناسبتين.

وأضاف البيان أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع أسرهم.