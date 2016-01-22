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محافظ أسوان يوجه بإعادة بناء منزل مواطن تعرض للانهيار المفاجئ

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محافظ أسوان يوجه بإعادة بناء منزل مواطن تعرض للانهيار المفاجئ محافظ أسوان يوجه بإعادة بناء منزل مواطن تعرض للانهيار المفاجئ

في تحرك سريع من اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان لمساعدة أسرة المواطن محمد حسانى السعدى في مواجهة برد الشتاء وإنهاء معاناتهم من الانهيار المفاجئ لمنزلهم، أعطى المحافظ توجيهاته الفورية لرئيس مدينة أسوان بسرعة إعادة بناء المنزل وترميمه مرة أخرى .

وقال حجازي، إن المحافظة ستتحمل تكلفة ألف بلوك من طوب البناء وطن أسمنت بجانب 10 م3 من الرمال، علاوة على تحمل مصنعية العمالة اللازمة لتنفيذ إعادة بناء المنزل.

جاء ذلك فور علم المحافظ، من غرفة عمليات المحافظة بواقعة انهيار منزل محمد حسانى الكائن بعزبة السنية بمنطقة “كيما”.

 ووجه حجازي، مدير عام التضامن الإجتماعى بسرعة صرف 1200 جنيه كإعانة عاجلة بينما سيتم صرف إعانة آجلة للمواطن تتراوح ما بين ألف جنيه إلى 5 ألاف جنيه طبقًا لحصر الخسائر التى لحقت بمنزله، وبعد إستيفاء المستندات المطلوبة لذلك.

وسلمت مديرية التضامن الإجتماعى، أسرة المواطن بطاطين ومواد غذائية لإعانتهم على الحياة المعيشية اليومية.

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