«موانئ دبي العالمية» تستثمر في روسيا

اتفقت شركة “موانئ دبي العالمية” وصندوق الاستثمار المباشر الروسي على تأسيس شركة مشتركة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في قطاع الموانئ والنقل واللوجستيات في روسيا.

وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقية على هامش أعمال منتدى “دافوس” الاقتصادي المنعقد هذه الأيام في سويسرا.

وستستثمر “موانئ دبي العالمية”، التي تعد ثالث مشغل للموانئ في العالم، ملياري دولار في البنية التحتية لموانئ جديدة، وفي مراكز لوجستية في مناطق مختلفة من روسيا، إضافة إلى مشاريع لتطوير الموانئ الحالية.

وتحدد الاتفاقية الشروط والبنود الرئيسة لتأسيس مشروع مشترك يحمل اسم “موانئ دبي العالمية – روسيا” تعود 80% من ملكيته إلى شركة “موانئ دبي العالمية”، و20% إلى الصندوق الروسي.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية، بحسب “روسيا اليوم” : “إنه لطالما شكلت روسيا بالنسبة للشركة سوقا جذابة تتمتع بإمكانات نمو كبيرة على المدى الطويل”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة “موانئ دبي العالمية”: “أن المشروع المشترك يعد نموذجا رائعا للشركات الاستراتيجية، وقد أثبت نجاحه على مر السنوات، حيثما طبقناه على امتداد محفظة أعمال الشركة، التي تضم أكثر من 65 محطة بحرية في 31 بلدا”.

وأشار بن سليم إلى أن الصندوق الروسي يتمتع بسجل حافل من الاستثمارات الناجحة في شركات عالمية، وأن موانئ دبي العالمية سعيدة بهذه الشراكة لتنفيذ مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد والشعب الروسي.

بدوره، قال كريل ديمترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر إن خبرة موانئ دبي العالمية وقدرتها المثبتة على دفع نمو التجارة وتطوير بنى تحتية فعالة يجعلها الشريك المثالي لدعم الأهداف الطويلة الأمد لتطوير روسيا.