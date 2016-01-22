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منظمة التعاون الإسلامي تدعم موقف السعودية في نزاعها مع إيران

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منظمة التعاون الإسلامي تدعم موقف السعودية في نزاعها مع إيران منظمة التعاون الإسلامي تدعم موقف السعودية في نزاعها مع إيران

منظمة التعاون الإسلامي

دعمت منظمة التعاون الإسلامي ، في خلافها المستمر مع إيران منذ أسبوعين وأصدرت بيانًا مساء امس، اتهمت فيه إيران بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اجتماعا استثنائيًا لمجلس وزراء الخارجية دعت إليه الرياض، بشأن اقتحام السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد في الثاني من يناير.

وبدأت الأزمة حين أعدمت السعودية رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر في وقت سابق من ذلك اليوم، مما أثار غضب الشيعة في المنطقة وعمق الانقسام السياسي والطائفي بين المملكة السنية المحافظة وإيران الشيعية.

وأدان البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي “الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في طهران ومشهد والتي تشكل خرقًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961″.

وأكد البيان “على أن هذه الاعتداءات تتنافى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة اللذين يدعوان إلى .. صون السلم والأمن والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأضاف “يرفض (المجلس) ويدين التصريحات الإيرانية التحريضية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الارهابية .. وتدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء منها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها للارهاب”.

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