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قوات عراقية تصد هجوما بالزوارق لداعش وتقتل 4 من عناصره قرب بيجى

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قوات عراقية تصد هجوما بالزوارق لداعش وتقتل 4 من عناصره قرب بيجى قوات عراقية تصد هجوما بالزوارق لداعش وتقتل 4 من عناصره قرب بيجى

>أعلن مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين اليوم الجمعة أن القوات الأمنية صدت هجوما بالزوارق لتنظيم داعش قرب بيجى 220 كيلومترا شمال بغداد وقتلت أربعة من عناصره.

وقال المصدر، الذى لم يتم الكشف عن هويته، ان "عناصر داعش شنوا فجر اليوم الجمعة هجوما بعدد من زوارق التجديف مستهدفين محطة الطاقة الحرارية فى بيجى الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة فى منطقة الفتحة".

ودارت مناوشات مع القوات الأمنية فى المنطقة اسفرت عن تدمير ثلاثة زوارق ومقتل اربعة عناصر من داعش كانوا على متنها وانسحاب الزوارق المتبقية نحو قرية بريچ شمال شرقى الفتحة فيما جرح ثلاثة من القوات الامنية".

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