نقابة أطباء الأقصر تناقش خطط إطلاق "قافلة النور" لعلاج مرضى الرمد بالمجان

عقدت نقابة الأطباء بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور أحمد حمزة نقيب الأطباء، اجتماع تحضيرى لقافلة النور، والتى تهدف للكشف والعلاج للمصابين بالرمد بالمجان، والتي تنظمها لجنة مصر العطاء بالنقابة، وذلك لتحديد مواعيد الكشف الخاصة بالقافلة، والعمليات التى سيتم إجراؤها للمواطنين الفقراء.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر، والدكتور أبو النجا الحجاجى مدير المستشفى العام مقرر لجنة مصر العطاء بالأقصر، والدكتور أمين منتصر عضو النقابة، وممثل عن مديرية الصحة، ومن مديرية التضامن الاجتماعى وممثل العلاقات العامة بمحافظة الأقصر الدكتور منى محسب إخصائى الرمد عن مركز رؤية للعيون، والدكتور صيدلى خالد إمام، ومحى مختار المستشار القانونى للنقابة وبعض المتطوعين.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يكون الكشف على الحالات يومى الأربعاء 27/1 والخميس28/1 بمستشفى الأقصر العام، والعمليات يومى الجمعة 29/1 و السبت 30/1 بمركز رؤية للعيون، وقدم نقيب الأطباء بالأقصر شكره للدكتور أحمد حسين مقرر لجنه مصر العظاء بالنقابة العامة للأطباء، وذلك لدعم القافلة بجميع الأدوية والعدسات، ورصد مبلغ مبدئى 50 ألف جنيه لتغطية كل نفقات القافلة قابلة للزيادة، وكذلك مركز رؤية للعيون لقيامهم بالإعداد للعمليات واستخدام الأجهزة الخاصة بالمركز والإقامة للمرضى داخله، وفتح حجرة العمليات مجانا.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل بمركز رؤية لإنهاء كافة التفاصيل القادمة.