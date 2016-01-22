أسوشيتدبرس: الحيوانات فى حدائق حيوان غزة تموت من الجوع والأمراض

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، إن الحيوانات فى حديقة الحيوان بقطاع غزة تموت من الجوع ومن الأمراض.

وأشارت الوكالة إلى أن النمر الأفريقى فى الحديقة الموجودة فى جنوب القطاع قد بدا عليه الهزال وتقلصت بطنه ويسير بعصبية صعودا وهبوطا داخل قفصه. ويقسم صاحب الحديقة محمد عويضة إن النمر لم يأكل منذ أربع أو خمسة أيام، لأن غدائه يتكلف 100 شيكل أى حوالى 20 دولار يوميا.

وذكرت أسوشيتدبرس، إن الحديقة التى كانت تعج فى السابق بالعائلات التى تصطحب أطفالها لمشاهدة الأسود والقرود والتماسيح والنعام، أصبحت فارغة تقريبا الآن، ولا يستطيع صاحبها الحصول على ما يكفى من الأموال لإطعام الحيوانات.

ونفس القصة تتكرر فى ست حدائق حيوانات فى غزة، فقد أدت سنوات الصراع والشتاء البارد والإهمال المستمر وتفشى الأمراض إلى نفوق كثير من الحيوانات.

وحتى فى الأوقات الأفضل، لم يكن هناك فى الأغلب وعيا بالرفق بالحيوان فى غزة، ففى عام 2013 على سبيل المثال، مات شبلان بعد فترة قصيرة من مولدهما لأن عمال الحديقة فى شمال غزة لم يعرفوا كيف يرعوهما.

وفى مشهد آخر، استخدم الغزاوين رافعة لرفع جمل من فوق سياج حدودى من مصر إلى غزة بعدما علق الحيوان فى الهواء، وفى الحديقة الموجودة جنوب القطاع، تحول القائمون عليها إلى التحنيط لإبقاء عرض الحيوانات المتوفية.

وأشارت الوكالة إلى أن الظروف فى قطاع غزة التى يقطنها 1.8 مليون نسمة قد تدهورت منذ أن استولت حركة حماس على السلطة فيها عام 2007.



>