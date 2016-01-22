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بالصور.. تعرفوا الى ملكة جمال المحجبات العرب

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الجمعة 22-01-2016 02:15

فازت الشابة المصرية أية الله عادل، بلقب ملكة جمال المحجبات العرب، في المسابقة التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ، متفوقة على 150 فتاة من مختلف الدول العربية.

وأشرف على المسابقة الإعلامي أحمد عليوة وشركته "Finger Print" الذي وقع اختياره على مدينة شرم الشيخ لإقامة الحفل الختامي للمساهمة في تنشط السياحة.

الملكة حاصلة على شهادة في اللغات الشرقية من جامعة الأزهر، وتبلغ من العمر 23 سنة وأمنيتها أن تكون مذيعة مشهورة وأن تعمل في مجال الموضة للمحجبات.

يشار الى أن صاحبة الفكرة ورئيس لجنة التحكيم هي خبيرة التجميل نهى حمدي، وضمت لجنة التحكيم مصممة الأزياء أميمة عزوز، الكاتبة الصحفية وفاء ماهر، الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، مصممة الأزياء ريهام فاروق، ومصممة الأزياء الأردنية هبة إدريس والدكتورة نيفين العيسوي، أستاذة التنمية البشرية ومستشار لجنة التحكيم السعودي الفنان أحمد السعيد.

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سيدتي

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