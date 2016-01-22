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ويل سميث يعلن مقاطعته الأوسكار

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الجمعة 22-01-2016 00:35

أعلن النجم العالمي ويل سميث مقاطعته لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 88 لهذا العام، لينضم إلى عدد من الممثلين المقاطعين احتجاجاً على عدم ترشح أي ممثل غير أبيض لنيل جوائز العام 2016.

سميث البالغ من العمر 47 عاماً، أعلن هذا الأمر خلال مقابلة أجراها مع برنامج " Good Morning America"، واعتبر أن قرار زوجته جيدا بيكيت سميث بمقاطعة الحفل كان له أثرٌ كبير على قراره، موضحاً أنهما لو قرّرا الحضور "لصاروا جزءاً من المشكلة" حسب تعبيره.

وأكّد الممثل الأمريكي أن حضورهما للحفل سيعني أنهما موافقان على عدم ترشيح الممثلين من الخلفيات العرقية غير بيضاء للسنة الثانية على التوالي، غير أنهما يشعران بالفعل بغضب شديد حيال الأمر.

وأوضح سميث أن قراره هذا لا علاقة له بعدم ترشحه أو ترشح فيلمه الأخير Concussion لنيل أي جائزة، بل إنه ما كان سيحضر هذا العام حتى لو تم ترشيحه، وذلك بسبب غياب عنصر "التنوع".

وقال سميث، "يتعلق الأمر بالأطفال الذين سيتابعون الحفل أمام شاشات التلفاز وهم لا يرون أحداً يمثلهم حاضراً. لن أحضر، لقد ناقشنا الأمر ونحن جزء من هذا المجتمع، ولا نشعر بالراحة بأن نكون متواجدين هناك ونسجل موافقتنا على ما يحدث".

ويأتي إعلان سميث بعد أيام من حملة قادتها زوجته على "فيسبوك"، حيث سجلت فيديو تشرح فيه موقفها من الجائزة بمقاطعتها، الذي تزامن مع الاحتفال بيوم ميلاد داعية الحقوق الأفريقي - الأميركي الراحل مارتن لوثر كنغ.

زوجة ويل سميث مستاءة بسبب "عنصرية" الأوسكار

 

 

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